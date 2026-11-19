Cómo ver el Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/16 19 nov 2026 - 22:00 Lumen Field

El Seattle Sounders FC recibe al Real Salt Lake en el Lumen Field en un partido de la Conferencia Oeste de la MLS. Ambos equipos se encuentran en la mitad inferior de la tabla y necesitan puntos.

El equipo de Brian Schmetzer llega tras imponerse por un ajustado 2-1 a Los Angeles FC, un resultado que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas. El Seattle Sounders FC se ha mostrado irregular y ha alternado actuaciones prometedoras con duros tropiezos, incluida una derrota por 5-1 ante Vancouver Whitecaps.

El Real Salt Lake llega a Seattle en un buen momento. El equipo de Pablo Mastroeni ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la MLS y, en el más reciente, venció por 2-1 a LA Galaxy. Esa racha ha reforzado su condición de equipo capaz de sacar resultados a domicilio.

Seattle lleva ventaja en los enfrentamientos directos recientes. Venció por 2-0 al Real Salt Lake en el Lumen Field en septiembre de 2026 y ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre ambos clubes.

Los dos equipos ocupan posiciones contiguas en la clasificación de la Conferencia Oeste, por lo que este será un duelo directo para ganar terreno en la tabla.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo este partido de la MLS.

Noticias y plantillas de los equipos