Cómo ver el Sabadell contra la Real Sociedad B con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 9 nov 2026 - 14:30 Estadi Nova Creu Alta

El Sabadell recibe a la Real Sociedad B en el Estadi Nova Creu Alta en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos equipos, situados en zonas distintas de la tabla.

El equipo de Ferran Costa ocupa la 11.ª posición y ha demostrado que sabe sacar resultados a domicilio, pero su rendimiento en casa es motivo de preocupación. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos como local le obligan a reaccionar ante su afición.

La Real Sociedad B llega a Sabadell en una situación delicada. El equipo de Ion Ansotegui es 19.º en la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Esa única victoria llegó contra el Girona a finales de octubre.

Los últimos resultados del Sabadell dejan sensaciones encontradas. La victoria a domicilio ante el AD Ceuta FC dio motivos para el optimismo, pero las derrotas consecutivas en casa contra el Burgos CF y el Albacete han mermado la confianza de cara a este encuentro.

Para la Real Sociedad B, la presión aumenta. Cuatro derrotas en cinco partidos, incluida una abultada derrota por 4-1 en el campo del Celta Fortuna, ponen de manifiesto la magnitud del reto que afronta Ansotegui en un tramo decisivo de la temporada.

Ambos entrenadores buscarán una actuación acorde con sus aspiraciones para la segunda mitad de la temporada. La distancia entre el 11.º y el 19.º puesto refleja lo que hay en juego.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver este partido de Segunda División, incluida la hora de inicio y las opciones de retransmisión disponibles.

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