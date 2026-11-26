Cómo ver el Rumanía sub-17 contra Camerún sub-17 con una VPN

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México VIX

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 27 nov 2026 - 11:00

Rumanía sub-17 y Camerún sub-17 se enfrentan en el Grupo K del Mundial sub-17, con ambos equipos necesitados de un buen resultado. Aún no se han confirmado el estadio ni la ciudad.

Rumanía llega tras una serie de derrotas. Perdió 1-0 ante México sub-17 el 21 de noviembre y después cayó por el mismo resultado frente a Venezuela sub-17 el 24 de noviembre, sin marcar en ninguno de los dos partidos.

Esas dos derrotas consecutivas contrastan con sus resultados en la fase de clasificación. Rumanía ganó sus tres últimos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17, incluida una victoria a domicilio por 4-0 ante las Islas Feroe y un triunfo por 2-0 frente a Chipre.

Camerún ha tenido un torneo más difícil. Perdió 2-1 ante Venezuela sub-17 el 21 de noviembre y después cayó 4-0 frente a México sub-17 el 24 de noviembre.

Eso deja a Camerún en la cuarta posición del grupo, un puesto por detrás de Rumanía, que es tercera. Sumar los primeros puntos cambiaría rápidamente la situación para cualquiera de los dos equipos.

Rumanía tiene mejores resultados recientes y ocupa una posición más alta, pero a ambos equipos les faltará confianza tras sus últimos partidos. Aquí te contamos cómo seguir el encuentro, incluida la hora de inicio y la información sobre su emisión por televisión y streaming.

Por ahora no hay información oficial sobre la emisión de este partido. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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