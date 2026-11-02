Cómo ver el Real Oviedo contra Las Palmas con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 2 nov 2026 - 10:15 Nuevo Carlos Tartiere

El Real Oviedo recibe a Las Palmas en el Nuevo Carlos Tartiere en un partido de Segunda División importante para ambos equipos cuando la temporada entra en su tramo intermedio.

El Oviedo de Julian Calero llega tras una racha irregular. La eliminación de la Copa del Rey ante el Numancia, que le marcó tres goles, ha moderado parte de la confianza que había ganado con dos victorias ligueras consecutivas frente al AD Ceuta FC y el Eibar en octubre.

El equipo local ha demostrado que puede imponerse con autoridad, con tres goles ante el Eibar y una victoria a domicilio sin sobresaltos en Ceuta, pero su fragilidad defensiva le ha costado puntos. La derrota por 4-1 ante el Eldense a principios de mes sigue siendo un resultado doloroso.

Las Palmas llega dirigido por Albert Sanchez tras ganar sus dos últimos partidos oficiales, incluida una victoria liguera por 1-0 ante la Real Sociedad B y un triunfo en la Copa del Rey en el campo del RSD Alcala. Esos resultados darán confianza al conjunto visitante.

Aun así, Las Palmas ha sido irregular. La derrota por 3-0 en Castellon y otra ante el Mallorca en el mismo mes de octubre muestran que puede sufrir cuando el rival está al completo.

Ambos entrenadores buscarán una actuación que les permita definir mejor su posición en la liga. El Nuevo Carlos Tartiere debería ofrecer un ambiente intenso para este disputado duelo de mitad de tabla.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Real Oviedo contra Las Palmas.

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