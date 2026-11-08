Cómo ver el Querétaro FC vs. Puebla con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

México Fox Sports Estados Unidos TUDN

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la web del operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 8 nov 2026 - 19:00 Estadio La Corregidora

El Querétaro FC recibe al Puebla en el estadio La Corregidora en el Apertura 2026 de la Liga MX, con ambos clubes muy necesitados de un resultado positivo.

Los Gallos Blancos atraviesan una racha muy negativa: han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente acabó en una derrota por 3-1 ante el FC Juárez, prolongando una mala dinámica en la que han encajado 12 goles en sus últimos cuatro partidos.

El Querétaro ocupa el 11.º puesto de la clasificación del Apertura bajo la dirección de Esteban Gonzalez, y la presión aumenta en el estadio La Corregidora. Ganar en casa no solo sería deseable: resulta casi imprescindible para seguir en la lucha.

El Puebla no llega en mejor situación. La Franja no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de la Liga MX, en los que solo ha sumado dos empates y ha sufrido tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Club Universidad Nacional.

El equipo de Gerardo Espinoza ocupa el 14.º puesto de la tabla y su rendimiento ofensivo ha sido irregular durante esta racha. Solo ha marcado seis goles en sus últimos cinco partidos y ha encajado 12.

Sobre el papel, este partido enfrenta a dos clubes que buscan frenar su caída más que luchar por los primeros puestos. Los precedentes recientes añaden interés al duelo, ya que el Querétaro ha llevado la mejor parte.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo este encuentro de la Liga MX.

Noticias de los equipos y plantillas