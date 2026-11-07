Cómo ver el Paris Saint-Germain contra el Troyes con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 7 nov 2026 - 15:05 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe al Troyes este sábado en el Parque de los Príncipes en un partido de la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique llega tras una espectacular actuación entre semana en la Champions League.

El PSG goleó 6-0 al Villarreal en España el martes: el primer gol llegó ya en el minuto nueve y cuatro de ellos, en los primeros 17 minutos. El resultado amplió a 10 partidos su racha de victorias en todas las competiciones y le situó con tres puntos de ventaja al frente de la clasificación de la Champions League.

Enrique no podrá contar con Achraf Hakimi para este encuentro. El club confirmó que el lateral derecho marroquí tendrá un periodo de descanso hasta el parón internacional, una decisión tomada conjuntamente por el entrenador y la dirección deportiva. Warren Zaire-Emery o David Boly, de 17 años, que marcó en su debut en la Champions League contra el Villarreal, son los principales candidatos para ocupar el lateral derecho.

El Troyes llega en un momento complicado. El equipo de Stephane Dumont solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido tres. Además, ha encajado goles en cada uno de sus últimos cuatro encuentros de liga. Ocupa el 16.º puesto en la clasificación de la Ligue 1, por lo que no puede permitirse perder este partido.

La diferencia de nivel y de estado de forma entre ambos equipos es evidente. El PSG lidera la liga y ha marcado con facilidad durante toda la temporada, mientras que el Troyes ha tenido problemas para evitar que le marquen.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la Ligue 1.

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