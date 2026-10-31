Cómo ver el Paris FC vs. Monaco con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

El Paris FC recibe al Monaco en el Stade Jean Bouin en un partido de Ligue 1 de gran importancia para la parte alta de la tabla. El Monaco llega a París en cuarta posición, un puesto por encima del conjunto local, en un duelo directo entre dos equipos con aspiraciones europeas.

El Paris FC de Liam Rosenior llega a este partido tras una racha irregular. La victoria por 4-3 ante el Rennes mostró su potencial ofensivo, pero las derrotas frente al Lens y el Lorient en las últimas semanas han dejado al descubierto su falta de regularidad tanto en ataque como en defensa.

El Monaco ha afrontado un calendario cargado de partidos en las competiciones nacionales y europeas. El equipo de Filipe Luis empató 1-1 con el Lille en su último encuentro de Ligue 1 y después venció 3-0 al Freiburg en la Conference League, un resultado que demostró su calidad cuando rinde al máximo.

Lamine Camara es uno de los jugadores que más atención despierta ahora mismo en el fútbol francés. El internacional senegalés de 22 años ha sido una pieza clave en el centro del campo del Monaco esta temporada, y su capacidad para recorrer el terreno de juego y contribuir tanto en ataque como en defensa será fundamental en el desarrollo del partido.

El Paris FC no podrá contar con varios jugadores del primer equipo por lesión, lo que podría limitar las opciones de Rosenior conforme avance el partido. El Monaco también llega al encuentro con bajas por lesión.

A continuación figura la información sobre la retransmisión de este partido de Ligue 1.

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