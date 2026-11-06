Cómo ver el Necaxa contra Tijuana con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 6 nov 2026 - 20:00 Estadio Victoria

El Necaxa recibe al Tijuana en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Juan Reynoso buscará poner fin a su mala racha en casa.

A los Rayos les ha costado conseguir resultados en las últimas semanas. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX han dejado al Necaxa anclado en el 17.º puesto de la clasificación del Apertura, y Reynoso sabe que sumar puntos en casa es cada vez más urgente.

El Tijuana llega en una situación mucho mejor. El equipo de Sebastian Abreu ocupa el sexto puesto de la tabla y ha demostrado que sabe sacar resultados: solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos de Liga MX.

Los visitantes llegarán con confianza tras su reciente encuentro con el Necaxa. Los Xolos golearon 4-1 al Santos Laguna a finales de octubre y empataron 3-3 a domicilio con el Monterrey, resultados que sugieren que son capaces de rendir lejos del Estadio Caliente.

El Necaxa no puede permitirse tomarse este partido a la ligera. La distancia entre el 17.º puesto y la salvación no hará más que aumentar si los resultados siguen siendo adversos en casa.

Sigue leyendo para saber cómo ver en directo el Necaxa contra Tijuana, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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