Cómo ver el Monterrey contra Tijuana con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 15 31 oct 2026 - 21:05 Estadio BBVA

El Monterrey recibe al Tijuana en el Estadio BBVA en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos clubes llegan en momentos de forma opuestos y buscan avanzar en direcciones contrarias en la clasificación.

Los Rayados de Matias Almeyda afrontan el encuentro tras ganar dos de sus últimos cinco partidos de liga. Las victorias consecutivas ante el Pachuca y el Puebla dan al conjunto local una base sobre la que construir. Sin embargo, su partido más reciente terminó en una derrota por 0-1 ante el CD Guadalajara, un resultado que aumentará la exigencia de cara a este compromiso en casa.

El Tijuana llega en una situación diferente. El equipo de Sebastian Abreu no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de Liga MX, una racha en la que ha sumado cuatro empates. Los Xolos ocupan la séptima posición en la clasificación del Apertura, un puesto por encima del Monterrey, que es octavo, y tendrán que convertir los empates en victorias si quieren acercarse a la parte alta de la tabla.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade interés al duelo. Tres de sus últimos cinco partidos terminaron en empate, mientras que el Tijuana logró una victoria por 2-1 en el Estadio BBVA en marzo de 2025. Los goles no han escaseado en los enfrentamientos entre estos equipos.

Para Almeyda, una victoria en casa permitiría al Monterrey subir en la clasificación y recuperar el impulso tras el tropiezo ante el Guadalajara. Para Abreu, sumar tres puntos a domicilio supondría un cambio importante en la trayectoria del Tijuana en un momento decisivo de la temporada.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Monterrey contra Tijuana, incluidos el canal de televisión, los detalles de la retransmisión en streaming y la hora de inicio.

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