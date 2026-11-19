Cómo ver el México sub-17 vs Rumanía sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 1 21 nov 2026 - 10:30

México sub-17 y Rumanía sub-17 se enfrentan en el Grupo K del Mundial sub-17, con ambos equipos en busca de mejorar su posición en la clasificación.

México llega a este encuentro bajo presión. Su trayectoria en el torneo ha sido irregular y la contundente derrota por 5-0 ante Portugal sub-17 en su partido más reciente le obliga a recuperar terreno en el grupo.

La selección mexicana sí mostró capacidad de reacción anteriormente en la competición, al lograr un empate 2-2 ante Argentina sub-17, un resultado que demostró que puede competir a este nivel pese a su irregular trayectoria.

Rumanía afronta este partido en un estado de forma muy distinto. Llega tras cinco victorias consecutivas en la fase de clasificación para el Europeo sub-17, una racha que le permite encarar con confianza este duelo de la fase de grupos del Mundial.

La selección rumana ha sido eficaz en esos partidos de clasificación: derrotó a Italia sub-17 y Portugal sub-17 y solo encajó un gol en los cinco encuentros. Su balance defensivo ya la convierte en una amenaza.

México ocupa actualmente el segundo puesto del Grupo K y Rumanía es tercera, por lo que se trata de un duelo directo entre dos equipos que tienen mucho en juego.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el México sub-17 vs Rumanía sub-17, incluida la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones de streaming.

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