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UEFA Nations League C
team-logoLetonia
Skonto Stadium
team-logoArmenia
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Dónde ver hoy en directo el Letonia-Armenia: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Letonia vs Armenia
Letonia
Armenia
UEFA Nations League C

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Letonia-Armenia de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver Letonia contra Armenia con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 6
Skonto Stadium

Letonia recibe a Armenia en el estadio Skonto de Riga en un partido del Grupo 2 de la Liga C de la UEFA Nations League. Ambas selecciones buscan cerrar su campaña con una nota positiva.

La Letonia de Paolo Nicolato llega en un mal momento de forma y ha tenido dificultades durante toda esta edición de la Nations League. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y cayó por 2-1 ante Montenegro en su encuentro más reciente, el 12 de noviembre.

Armenia llega a este partido tras empatar 1-1 con Chipre el 12 de noviembre, un resultado que prolonga la trayectoria irregular del equipo de Yegishe Melikyan. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, aunque esa victoria, un 2-0 ante Letonia en una fase anterior de la competición, le dará confianza de cara a este nuevo enfrentamiento.

Letonia ocupa el cuarto puesto del Grupo 2, mientras que Armenia está una posición por encima, en el tercero. Ninguna de las dos selecciones puede aspirar al ascenso, pero ambas querrán terminar la fase de grupos con algo positivo que mostrar.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Letonia contra Armenia.

Noticias de los equipos y convocatorias

Letonia contra Armenia alineaciones

5-4-1
Letonia crest
Letonia
LVA
Formación
Armenia crest
Armenia
ARM
4-2-3-1
team-logoR. MatrevicsR. SavalnieksR. SavalnieksA. CernomordijsA. Cernomordijsteam-logoD. BalodisD. CirkinD. CirkinO. VientiessO. VientiessA. CiganiksA. CiganiksD. ZelenkovsD. Zelenkovsteam-logoL. Vapneteam-logoE. DaskevicsV. GutkovskisV. Gutkovskisteam-logoA. MishievS. MkrtchyanS. MkrtchyanN. TiknizyanN. Tiknizyanteam-logoA. Bandikyanteam-logoG. Arutiunianteam-logoU. IwuZ. ShaghoyanZ. ShaghoyanA. SerobyanA. SerobyanN. GrigoryanN. Grigoryanteam-logoK. Hovhannisyanteam-logoA. Gharibyan
Armenia crest
Armenia
ARM
5-4-1
Letonia

Once inicial

Armenia

Suplentes

Manager

  • P. Nicolato
  • Y. Melikyan

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