Cómo ver el Las Palmas vs FC Andorra con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 28 nov 2026 - 08:00 Estadio de Gran Canaria

Las Palmas recibe al FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria en Segunda División, con los dos clubes en estados de ánimo muy distintos.

El equipo de Albert Sanchez llega noveno y viene de ganar 0-2 a domicilio al Sporting de Gijón el 22 de noviembre. Ese resultado llegó una semana después de perder 0-1 en casa ante el Granada, por lo que la victoria en El Molinón fue una respuesta oportuna.

Las Palmas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidos el triunfo por 2-3 ante el Real Oviedo y la victoria por 2-0 frente al Eldense. La afición local espera que mantenga esa racha.

El FC Andorra ocupa el 21.º puesto bajo las órdenes de Carles Manso y ha perdido sus tres últimos partidos de liga. Cayó por 3-1 ante el Leganés el 20 de noviembre y, seis días antes, perdió por 2-1 en Almería.

Los visitantes tienen un precedente reciente de lo que son capaces de hacer ante este rival. El Andorra goleó 5-1 a Las Palmas el 10 de mayo, así que los jugadores de Sanchez no necesitarán motivación adicional para salir con intensidad.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio y cómo seguir el partido.

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