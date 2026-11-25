Cómo ver el Jamaica sub-17 vs Costa de Marfil sub-17 con una VPN

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. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

México VIX

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 26 nov 2026 - 09:00

Jamaica sub-17 se enfrenta a Costa de Marfil sub-17 en el grupo E del Mundial sub-17. Ambos equipos buscan cerrar su participación con mejores sensaciones. La sede del encuentro aún no está confirmada.

Jamaica llega tras dos duras derrotas. Perdió 6-0 ante Italia el 20 de noviembre y después cayó 6-2 frente a Uzbekistán el 23 de noviembre.

Ha encajado 12 goles en dos partidos y ocupa el cuarto puesto del grupo. Mejorar la defensa es la prioridad evidente.

Costa de Marfil también perdió su partido más reciente: cayó 2-1 ante Italia el 23 de noviembre. Fue un resultado ajustado frente al equipo que marca el ritmo del grupo.

La selección marfileña venció 2-1 a Uzbekistán el 20 de noviembre y, gracias a ese triunfo, ocupa el tercer puesto del grupo E. Llega a este encuentro mejor clasificada que Jamaica.

Esto es lo que sabemos sobre la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones para ver en directo el Jamaica sub-17 vs Costa de Marfil sub-17.

Por ahora no hay información oficial sobre el canal de televisión ni las opciones de streaming para este partido. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los operadores que lo retransmitirán.

Noticias de los equipos y convocatorias