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UEFA Nations League B
team-logoIrlanda del Norte
Windsor Park
team-logoUcrania
¡Mira aquí! Sky Sports
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Dónde ver hoy en directo el Irlanda del Norte-Ucrania: ¿Qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Irlanda del Norte vs Ucrania
Irlanda del Norte
Ucrania
UEFA Nations League B

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Irlanda del Norte-Ucrania de la Liga B de la UEFA Nations League.

Cómo ver Irlanda del Norte contra Ucrania con una VPN

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  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
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Previa del partido

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Windsor Park

Noticias de los equipos y convocatorias

Irlanda del Norte contra Ucrania alineaciones probables

3-4-2-1
Irlanda del Norte crest
Irlanda del Norte
NIR
Formación
Ucrania crest
Ucrania
UKR
3-5-2
P. CharlesP. CharlesT. AtchesonT. Atchesonteam-logoC. BrownR. McConvilleR. McConvilleI. PriceI. PriceJ. DevennyJ. DevennyE. GalbraithE. GalbraithT. HumeT. HumeS. CharlesS. Charlesteam-logoP. KellyJ. DonleyJ. DonleyA. TrubinA. TrubinI. ZabarnyiI. Zabarnyiteam-logoE. Sarapiyteam-logoT. Mykhavkoteam-logoI. KrupskyiV. MykolenkoV. MykolenkoY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoI. VarfolomeevI. VarfolomeevR. YaremchukR. Yaremchukteam-logoI. Krasnopir
Ucrania crest
Ucrania
UKR
3-4-2-1
Irlanda del Norte

Once inicial

Ucrania

Manager

  • M. O'Neill
  • A. Maldera

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