Cómo ver el Ipswich Town vs Aston Villa con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 12:30 Portman Road

El Ipswich Town recibe el sábado al Aston Villa en Portman Road en un partido de la Premier League en el que aumenta la presión sobre ambos equipos.

El equipo de Gary O'Neil ocupa la 16.ª posición y ha perdido sus dos últimos partidos de liga. En el más reciente cayó por 2-0 ante el Tottenham Hotspur y, antes, perdió por 2-1 frente al AFC Bournemouth.

El Aston Villa llega a Suffolk en un mal momento. El equipo de Unai Emery lleva seis partidos sin ganar y no marca desde el gol de Leon Goretzka ante el Manchester United el 8 de noviembre.

El Villa perdió el martes por 1-0 ante el Galatasaray en la Champions League, después de que el suplente Deniz Gul marcara de cabeza el gol de la victoria en los últimos minutos. El fin de semana anterior empató 0-0 con el Sunderland en liga.

El Ipswich confiará en sacar algo positivo ante un Villa falto de confianza en el último tercio del campo. Los jugadores de Emery, sin embargo, tienen calidad para hacer daño a un equipo local al que le ha costado conservar los resultados favorables.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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