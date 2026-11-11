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UEFA Nations League A
team-logoInglaterra
Wembley
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Dónde ver hoy en directo el Inglaterra-Croacia: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
UEFA Nations League A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Inglaterra-Croacia de la Liga A de la UEFA Nations League.

Cómo ver el Inglaterra-Croacia con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Wembley

Inglaterra recibe a Croacia el jueves por la tarde en el estadio de Wembley, en un partido del grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Thomas Tuchel busca consolidar su posición en la clasificación del grupo.

La ocasión tiene una importancia que va más allá del propio partido. Harry Kane está a punto de batir el histórico récord de partidos con la selección masculina de Inglaterra de Peter Shilton cuando dispute su encuentro número 126, superando al legendario guardameta, que ostenta la marca desde 1989. Está prevista una ceremonia especial antes del partido en Wembley, con Shilton presente para simbolizar el relevo.

El triunfo de Kane en el Balón de Oro también recibirá un reconocimiento ante la afición local, lo que añadirá un ambiente de celebración a una noche que ya será histórica para el fútbol inglés. El delantero del Bayern de Múnich tiene como objetivo alcanzar los 100 goles con la selección y no da señales de bajar el ritmo.

Croacia llega dirigida por Slaven Bilic tras una complicada campaña en la Liga de Naciones. Sus últimos enfrentamientos con Inglaterra han sido desequilibrados, y el equipo visitante necesitará mejorar considerablemente para evitar otra dura derrota en Wembley.

La joven plantilla de Inglaterra sigue atrayendo la atención. Rio Ngumoha, de 18 años, ha recibido otra convocatoria tras destacar con su club, incluida una actuación sobresaliente en la victoria del Liverpool sobre el Villarreal en la Champions League, y tendrá ganas de volver a jugar con la selección.

Jude Bellingham aporta al centro del campo de Wembley la calidad que exhibe en el Real Madrid, mientras que Declan Rice sostiene la medular. Inglaterra llega a este encuentro con una plantilla profunda y una buena dinámica.

A continuación encontrarás toda la información necesaria para ver en directo el Inglaterra-Croacia.

Novedades de los equipos y plantillas

Inglaterra contra Croacia alineaciones probables

4-2-3-1
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Formación
Croacia crest
Croacia
CRO
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordDan BurnDan BurnL. HallL. HallJ. QuansahJ. QuansahJ. HillJ. HillD. RiceD. RiceA. GordonA. GordonJ. BellinghamJ. BellinghamE. AndersonE. AndersonR. NgumohaR. NgumohaH. KaneH. KaneD. LivakovicD. LivakovicD. Caleta-CarD. Caleta-CarL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicN. VlasicN. VlasicM. BaturinaM. BaturinaM. KovacicM. KovacicA. BudimirA. Budimir
Croacia crest
Croacia
CRO
4-2-3-1
Inglaterra

Once inicial

Croacia

Manager

  • T. Tuchel
  • S. Bilic

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