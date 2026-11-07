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Major League Soccer
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Dónde ver hoy en directo el Houston Dynamo FC vs. St. Louis City: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Houston Dynamo FC vs St. Louis City
Houston Dynamo FC
St. Louis City
Major League Soccer

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Houston Dynamo FC contra el St. Louis City en la Major League Soccer hoy.

Cómo ver el Houston Dynamo FC vs St. Louis City con una VPN

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Previa del partido

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Major League Soccer - Jornada 34
Shell Energy Stadium

El Houston Dynamo FC recibe al St. Louis City en el Shell Energy Stadium en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer con implicaciones para las aspiraciones de ambos equipos de disputar los playoffs.

El Dynamo de Ben Olsen ocupa la quinta posición de la Conferencia Oeste, pero sus resultados recientes han sido irregulares. Ganó al Seattle Sounders antes de caer por 3-1 ante el Portland Timbers en su último encuentro.

El St. Louis City llega en un momento difícil bajo la dirección de Yoann Damet. El equipo visitante ha perdido sus tres últimos partidos de la MLS y ha encajado ocho goles en ellos, por lo que viaja a Houston sin una dinámica favorable.

El Dynamo tratará de aprovechar la vulnerabilidad que ha mostrado el St. Louis City fuera de casa. El apoyo de la afición local en el Shell Energy Stadium podría ser un factor mientras el Houston busca afianzar su posición de playoffs.

Para el St. Louis City, este es un partido en el que necesita poner fin a una perjudicial racha de derrotas. Un resultado positivo en Houston supondría un auténtico impulso ahora que la temporada entra en su tramo final.

A continuación, todo lo que necesitas saber para ver en directo el Houston Dynamo FC vs St. Louis City.

Noticias de los equipos y plantillas

Houston Dynamo FC contra St. Louis City alineaciones probables

Manager

  • B. Olsen

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