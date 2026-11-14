Cómo ver el Granada contra Las Palmas con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador que posee los derechos deportivos.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 15 nov 2026 - 10:15 Estadio Nuevo Los Carmenes

El Granada recibe a Las Palmas en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes diferentes.

El Granada de Pacheta atraviesa un momento de forma excepcional: ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales entre todas las competiciones. Llega a este encuentro como uno de los equipos más en forma de la categoría y buscará prolongar la racha ante su afición.

Las Palmas llega de la mano de Albert Sanchez tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. Su único tropiezo fue a domicilio ante el Castellón. Las victorias consecutivas en liga frente a la Real Sociedad B y el Real Oviedo le han dado impulso antes de viajar a Granada.

El Granada ocupa la quinta posición en la tabla de Segunda División, mientras que Las Palmas es décimo. La distancia entre ambos hace que este partido sea importante en la lucha por el ascenso.

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