¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Segunda Division
team-logoGranada
Estadio Nuevo Los Carmenes
team-logoLas Palmas
¡Mira aquí! Sky Sports
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo el Granada-Las Palmas: ¿qué canal de televisión emite el partido y dónde verlo en streaming?

Granada vs Las Palmas
Granada
Las Palmas
Segunda Division

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Granada-Las Palmas de Segunda División de hoy.

Cómo ver el Granada contra Las Palmas con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
República DominicanaSky Sports Norte
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador que posee los derechos deportivos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para tener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Segunda Division - Jornada 14
Estadio Nuevo Los Carmenes

El Granada recibe a Las Palmas en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes diferentes.

El Granada de Pacheta atraviesa un momento de forma excepcional: ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales entre todas las competiciones. Llega a este encuentro como uno de los equipos más en forma de la categoría y buscará prolongar la racha ante su afición.

Las Palmas llega de la mano de Albert Sanchez tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. Su único tropiezo fue a domicilio ante el Castellón. Las victorias consecutivas en liga frente a la Real Sociedad B y el Real Oviedo le han dado impulso antes de viajar a Granada.

El Granada ocupa la quinta posición en la tabla de Segunda División, mientras que Las Palmas es décimo. La distancia entre ambos hace que este partido sea importante en la lucha por el ascenso.

Noticias de los equipos y plantillas

Granada contra Las Palmas alineaciones probables

Manager

  • Pacheta

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google