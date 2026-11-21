Cómo ver el Girona contra el Eibar con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 12:30 Estadi Municipal de Montilivi

El Girona recibe al Eibar en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Segunda División con implicaciones en ambos extremos de la tabla. El equipo de Quique Alvarez ocupa la cuarta posición en LaLiga2, mientras que el Eibar de Jokin Aranbarri está justo por detrás, en la quinta.

El Girona llega a este partido tras ganar 1-2 al Real Oviedo, un resultado que estabilizó su trayectoria reciente después de dos derrotas ligueras consecutivas ante el Almería y la Real Sociedad B. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos, contando todas las competiciones, apuntan a un equipo capaz de encadenar buenos resultados cuando las cosas le salen bien.

La trayectoria del Eibar refleja una historia distinta en cuanto a regularidad. Su último partido de Segunda División acabó con un empate 1-1 ante el Cádiz y solo ha logrado una victoria en sus últimos cuatro encuentros de liga. El triunfo sobre el Pamplona en la Copa del Rey le dio motivos para confiar, pero Aranbarri sabe que ahora lo que importa son los puntos en liga.

Solo un puesto separa a ambos equipos en la clasificación, por lo que se trata de un duelo directo entre conjuntos con aspiraciones reales de ascenso. Los partidos entre equipos tan próximos en la tabla rara vez carecen de intensidad o de algo en juego.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Girona contra el Eibar.

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