Cómo ver el Girona contra el Almería con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 8 nov 2026 - 10:15 Estadi Municipal de Montilivi

El Girona recibe al Almería en el Estadi Municipal de Montilivi el domingo 8 de noviembre, en la jornada 13 de Segunda División. Ambos clubes buscan sumar puntos para cumplir sus respectivos objetivos en la segunda categoría del fútbol español.

El Girona ocupa la octava posición y llega a este encuentro tras una racha de resultados dispares. El equipo de Quique Alvarez venció al Celta Fortuna por 5-1 y al FC Andorra por 2-0 en dos jornadas de liga consecutivas, pero la derrota por 1-0 ante la Real Sociedad B el 31 de octubre frenó su impulso antes del fin de semana.

El Almería viaja a Cataluña en un buen momento y con claras aspiraciones de ascenso. El equipo de Garcia Pimienta es segundo en la clasificación de Liga 2, a un punto del líder, el Castellón, y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos oficiales entre todas las competiciones.

El conjunto visitante ha ido progresando de forma constante durante los primeros meses de la temporada. La victoria por 3-0 ante el Leganés y el triunfo por 2-4 en el campo de la Real Sociedad B ponen de manifiesto su capacidad goleadora, y Pimienta espera que su equipo mantenga esa amenaza ante el Girona.

Fuera del campo, el Almería también ha demostrado su carácter como club. Tras la muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel, el conjunto andaluz anunció que donará a la familia de De Miguel toda la recaudación por entradas de su próximo partido en casa contra el Tenerife, un gesto impulsado por el presidente del club, Mohammed Al Khereiji.

En el terreno de juego, el centro del campo del Almería ha despertado un notable interés entre clubes de toda Europa. El Atlético de Madrid ya está en conversaciones con el entorno del centrocampista serbio Stefan Dzodic, mientras que el Sunderland y tres clubes de la Premier League también han seguido su evolución.

Por ahora, sin embargo, Dzodic y sus compañeros están centrados en la lucha por el ascenso. Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Girona contra el Almería.

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