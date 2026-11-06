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Dónde ver hoy en directo el FC Cincinnati contra el Nashville SC: ¿qué canal de televisión y qué plataforma de streaming retransmiten el partido?

FC Cincinnati vs Nashville SC
FC Cincinnati
Nashville SC
Major League Soccer

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el partido de la MLS de hoy entre el FC Cincinnati y el Nashville SC.

Cómo ver el FC Cincinnati contra el Nashville SC con una VPN

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Previa del partido

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Major League Soccer - Jornada 34
TQL Stadium

El FC Cincinnati recibe al Nashville SC en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, en un partido de la Major League Soccer con mucho en juego en ambos extremos de la clasificación de la Conferencia Este.

El equipo de Pat Noonan ocupa la séptima posición del Este y buscará prolongar una racha en la que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, incluido el triunfo por 1-0 ante el Philadelphia Union en su encuentro más reciente.

El Nashville llega como el equipo más destacado de la conferencia. El conjunto de BJ Callaghan lidera la Conferencia Este y ya se ha asegurado el Supporters' Shield, reflejo de la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada.

El equipo visitante viene de ganar 3-2 al Red Bull New York en su partido más reciente y solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros de la MLS. El buen rendimiento del Nashville a domicilio ha sido una constante esta temporada y afrontará este partido con confianza.

Para el Cincinnati, jugar en casa, en el TQL Stadium, será una oportunidad de medirse al mejor equipo de la conferencia. Las dos victorias consecutivas ante el DC United durante esa racha dieron impulso al equipo, y el 1-0 frente al Philadelphia demostró que sabe sacar adelante partidos cuando importa.

Los enfrentamientos directos favorecen al Nashville, que goleó 4-0 al Cincinnati en su último duelo, disputado en agosto de 2026. El Cincinnati querrá ofrecer una actuación muy diferente ante su afición.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber para ver este partido en directo.

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  • P. Noonan

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