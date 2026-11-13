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UEFA Nations League C
team-logoEslovaquia
Kosice Football Arena
team-logoIslas Faroe
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Dónde ver hoy en directo el Eslovaquia-Islas Feroe: ¿Qué canal televisa el partido y dónde seguirlo en streaming?

Eslovaquia vs Islas Faroe
Eslovaquia
Islas Faroe
UEFA Nations League C

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido entre Eslovaquia e Islas Feroe de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Eslovaquia-Islas Feroe con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 5
Kosice Football Arena

Eslovaquia recibe a las Islas Feroe en el Kosice Football Arena en un partido de la Liga C de la UEFA Nations League que tiene mucha importancia en la parte alta del grupo 3.

El equipo de Vladimir Weiss ocupa el primer puesto del grupo y buscará ampliar su ventaja con una victoria en casa, en Kosice. Eslovaquia ha mostrado un buen nivel en esta campaña de la Nations League y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos oficiales.

Las Islas Feroe llegan a Eslovaquia en segunda posición del grupo, por lo que será un duelo directo entre los dos primeros. El equipo de Eydun Klakstein ha demostrado solidez a lo largo de la campaña y ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta edición de la Nations League y empataron 1-1. Eslovaquia estará deseando saldar esa cuenta pendiente en casa, mientras que las Islas Feroe confiarán en volver a complicarle las cosas.

Eslovaquia contra Islas Faroe alineaciones

4-3-3
Eslovaquia crest
Eslovaquia
SVK
Formación
Islas Faroe crest
Islas Faroe
FRO
3-4-3
D. GreifD. GreifD. HanckoD. HanckoM. ValjentM. ValjentL. SatkaL. SatkaM. SkriniarM. SkriniarA. RusnakA. Rusnakteam-logoL. ReisO. DudaO. Dudateam-logoE. PrekopD. StrelecD. StrelecL. HaraslinL. HaraslinM. LamhaugeM. Lamhaugeteam-logoA. Edmundssonteam-logoO. FaeroeG. VatnhamarG. VatnhamarViljamur DavidsenViljamur Davidsenteam-logoJ. Danielsenteam-logoG. Turiteam-logoJ. Andreasenteam-logoP. KnudsenA. SamuelsenA. Samuelsenteam-logoH. Soerensen
Islas Faroe crest
Islas Faroe
FRO
4-3-3
Eslovaquia

Once inicial

Islas Faroe

Suplentes

Manager

  • Vladimír Weiss
  • E. Klakstein

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