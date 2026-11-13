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UEFA Nations League B
team-logoEscocia
Hampden Park
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Dónde ver hoy en directo el Escocia-North Macedonia: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir por streaming?

Escocia vs Macedonia del Norte
Escocia
Macedonia del Norte
UEFA Nations League B

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Escocia-Macedonia del Norte de la Liga B de la UEFA Nations League.

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 5
Hampden Park

Escocia recibe a Macedonia del Norte en Hampden Park, en Glasgow, en un partido del Grupo 1 de la Liga B de la Nations League de la UEFA con mucho en juego para ambos equipos en la clasificación.

Escocia llega al encuentro en el tercer puesto del grupo tras una difícil racha de resultados en la Nations League. El equipo de Steve Clarke perdió 3-0 ante Suiza y después 1-2 frente a Eslovenia en su partido más reciente, aunque sí venció 2-0 a Macedonia del Norte en el encuentro de ida, disputado anteriormente en esta edición.

El regreso de Scott McTominay supone un refuerzo importante para el centro del campo de Escocia. El jugador del Nápoles se perdió los cuatro primeros partidos de la Nations League tras someterse a una cirugía cardíaca correctiva a raíz de un alarmante episodio médico durante el Mundial, en el que necesitó una cardioversión, un procedimiento para restablecer el ritmo cardíaco normal, apenas dos días antes del primer partido de Escocia en la fase de grupos contra Haití. Ahora se ha recuperado por completo y está disponible para jugar.

Luis Binks es la única baja destacada del equipo local, mientras que Sebastien Pocognoli dispone de una plantilla prácticamente al completo entre la que elegir en el intento de Escocia de ganar impulso en la segunda mitad de la fase de grupos.

Macedonia del Norte llega a Hampden tras perder sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El equipo de Goce Sedloski ha encajado muchos goles durante esa racha y solo ha marcado uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Suiza.

No se han comunicado lesiones ni sanciones entre los visitantes de cara al partido, pero su estado de forma les sitúa como claros desfavorecidos en suelo escocés.

Escocia contra Macedonia del Norte alineaciones

3-4-1-2
Escocia crest
Escocia
SCO
Formación
Macedonia del Norte crest
Macedonia del Norte
MKD
4-3-3
A. GunnA. GunnL. GrahamL. GrahamK. TierneyK. TierneyR. PorteousR. PorteousL. FergusonL. FergusonA. RobertsonA. RobertsonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakB. GilmourB. GilmourJ. McGinnJ. McGinnS. McTominayS. McTominayC. AdamsC. AdamsS. DimitrievskiS. DimitrievskiE. AlioskiE. AlioskiV. MusliuV. Musliuteam-logoM. Mladenovskiteam-logoB. IlievskiM. GashtarovM. Gashtarovteam-logoE. BardhiE. ElmasE. Elmasteam-logoL. DorievE. RastoderE. RastoderD. ChurlinovD. Churlinov
Macedonia del Norte crest
Macedonia del Norte
MKD
3-4-1-2
Escocia

Once inicial

Macedonia del Norte

Suplentes

Manager

  • Sébastien Pocognoli
  • G. Sedloski

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