Cómo ver el CF América vs Monterrey con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Cuartos de final 28 nov 2026 - 22:10 Estadio Banorte

El Club América recibe al Monterrey en el Estadio Banorte de Ciudad de México en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en el primer encuentro.

El equipo de Guillermo Almada llega a la eliminatoria tras empatar sin goles en el Estadio BBVA a principios de esta semana. Ese resultado mantiene a las Águilas igualadas en el marcador global y les da la ventaja de jugar en casa el partido decisivo.

El América terminó tercero en la tabla del Apertura, pero sus últimos resultados han sido irregulares. Ha perdido ante Tigres, empatado con Pumas y Toluca, y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

El Monterrey ocupa la sexta posición y llega con algo más de impulso. Los Rayados de Matias Almeyda ganaron a domicilio a Pumas y Querétaro antes de viajar a la capital, y no encajaron ningún gol en la ida.

Los visitantes saben que otro empate sin goles no bastaría para deshacer la igualdad, por lo que se espera una vuelta ajustada. El América ha obtenido mejores resultados en los recientes enfrentamientos ligueros entre ambos clubes, aunque el Monterrey no ha perdido ninguno de los tres últimos.

Esto es lo que sabemos sobre la hora de inicio, cómo seguir el partido y las últimas novedades de los equipos.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro. Añadiremos los detalles del canal de TV y del streaming cuando se confirmen los operadores.

Novedades y plantillas de los equipos