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Dónde ver hoy en directo el Boca Juniors-River Plate: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Boca Juniors vs River Plate
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Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Boca Juniors-River Plate de la Liga Profesional.

Cómo ver el Boca Juniors contra River Plate con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita el sitio del operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Liga Profesional - Jornada 15

Boca Juniors recibe a River Plate en la Liga Profesional, en el que siempre es el partido de mayor tensión del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario de esta edición del Superclásico, en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar su buena racha reciente.

Boca llega a este encuentro con impulso. Las victorias ante Independiente, Talleres y Vasco da Gama en la Copa Sudamericana han dado mucha confianza a la plantilla de Arruabarrena. El equipo afronta el fin de semana tercero en el Grupo A del Clausura y segundo en el Grupo A del Apertura.

River Plate, dirigido por Leonardo Ponzio, también atraviesa un buen momento. Sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional se han saldado con tres victorias, un empate y una derrota. Llega a La Bombonera segundo en el Grupo B del Clausura y segundo en el Grupo B del Apertura.

Los enfrentamientos entre ambos clubes en las últimas temporadas han sido igualados, con resultados favorables a uno y otro. Boca ganó el duelo más reciente por 1-0, cuando River ejerció de local en abril de 2026, mientras que River se impuso por 2-1 en su estadio en abril de 2025.

Para Boca, una victoria consolidaría su posición cerca de lo más alto de la tabla y enviaría un mensaje al resto de la división. River estará igual de decidido a sumar puntos ante su máximo rival.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Boca Juniors contra River Plate, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming en directo y la hora de inicio.

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  • R. Arruabarrena

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