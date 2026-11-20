Cómo ver el Atlético MG - Boca Juniors con una VPN

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Previa del partido

Copa Sudamericana - Final 21 nov 2026 - 17:30

El Atlético Mineiro se enfrenta a Boca Juniors en la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Dominguez necesita poner fin a su mala racha, mientras que el gigante argentino llega a Belo Horizonte en un gran momento.

El Atlético MG afronta este encuentro en una situación complicada. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y le ha costado encontrar la regularidad en las últimas semanas. Su campaña en la competición nacional añade presión a una plantilla exigida al máximo.

Boca Juniors, en cambio, llega en un estado de forma excelente. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ha ganado sus últimos cinco partidos, incluidas las victorias ante River Plate e Independiente en la Liga Profesional, y logró un triunfo por 3-1 sobre Vasco da Gama en la Copa Sudamericana para alcanzar esta eliminatoria.

El Atlético MG ocupa actualmente el primer puesto del grupo B en la clasificación de la Copa Sudamericana, así que el conjunto local todavía tiene algo por lo que jugar. Sin embargo, su estado de forma hace que su situación sea mucho más delicada de lo que sugiere su posición en la tabla.

Boca llega como el equipo en mejor forma. Haber dejado la portería a cero en cuatro de sus últimos cinco partidos da buena cuenta de su solidez defensiva con Arruabarrena.

Para el Atlético MG, un resultado positivo contribuiría a calmar los nervios tanto en esta competición como en el contexto más amplio de una racha difícil. La presión recae claramente sobre el conjunto local.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Atlético MG - Boca Juniors, incluidas las opciones de streaming y la hora de inicio.

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