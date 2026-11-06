Cómo ver el Atlas contra el Pachuca con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

México VIX Estados Unidos ViX

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 7 nov 2026 - 18:00 Estadio Jalisco

El Atlas recibe al Pachuca en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX de gran importancia para ambos clubes, ahora que la temporada entra en su fase decisiva.

El equipo de Hernan Crespo llega tras vencer al Atletico de San Luis en su último partido, un buen resultado que le permitió mantenerse en la mitad alta de la tabla. La victoria llegó después de un emocionante 4-3 contra el Puebla, y el Atlas buscará aprovechar esa dinámica ante su afición.

El Pachuca también llega en buena forma. El equipo de Benjamin Mora goleó 3-0 a Tigres en su último partido y esta temporada también ha derrotado al CF America, lo que demuestra que es capaz de obtener resultados ante rivales fuertes.

Los Tuzos ocupan el 12.º puesto en la clasificación del Apertura, y una victoria en el Estadio Jalisco supondría un impulso importante para sus opciones de disputar los playoffs. Para el Atlas, que ocupa la cuarta plaza, cualquier tropiezo podría hacerle perder terreno respecto a los clubes que tiene por delante.

Crespo sabe que su equipo tiene potencial ofensivo para hacer daño al Pachuca, pero deberá corregir la irregularidad defensiva que le llevó a encajar cinco goles ante el CF America en un partido anterior de esta racha. Mora, por su parte, confiará en las opciones de su equipo de dar la sorpresa a domicilio.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Atlas contra el Pachuca, incluido el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas