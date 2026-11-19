Cómo ver el Arsenal femenino vs OL Lyonnes con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

El Arsenal femenino recibe al OL Lyon en el Emirates Stadium en la Champions League femenina de la UEFA. El líder visita a un equipo que necesita recortar la distancia con la cabeza de la tabla.

El equipo de Renee Slegers llega a este encuentro tras empatar sus dos últimos partidos. Al 1-1 ante el Barcelona en la Champions League le siguió otro 1-1 en casa contra el London City Lionesses en la WSL. El Arsenal ocupa así el sexto puesto en la liga doméstica, a seis puntos de la tercera posición.

Frida Maanum atraviesa un gran momento de forma y ha marcado en ambos empates. Su gol en el Estadi Johan Cruyff dio al Arsenal una sorprendente ventaja antes de que el Barcelona igualara el marcador. También abrió el marcador ante el London City, pero Mary Earps realizó ocho paradas para impedir la victoria del Arsenal.

El Lyon llega como el equipo más en forma de la competición. El conjunto de Jonatan Giraldez ha ganado sus últimos cinco partidos, con 22 goles a favor y solo uno en contra. La contundente victoria por 6-0 ante la Juventus en la Champions League y el triunfo liguero por 7-1 sobre el Lens ponen de relieve la magnitud del reto que afronta el Arsenal.

En la clasificación de la Champions League femenina, el Lyon ocupa el primer puesto y el Arsenal, el cuarto. Una victoria del equipo local recortaría la distancia; un triunfo del Lyon ampliaría su ventaja en lo más alto.