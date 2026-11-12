Cómo ver el Andorra-Gibraltar con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League D - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Estadi de la FAF

Andorra recibe a Gibraltar en el Estadi de la FAF en un partido de la fase de grupos de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos buscan alejarse del último puesto de la clasificación.

A Andorra le ha costado encontrar continuidad durante esta campaña. El equipo de Koldo ha perdido sus últimos cuatro partidos oficiales y todavía no ha marcado en la Liga de Naciones esta temporada, por lo que afronta este encuentro en casa en una situación complicada.

Gibraltar llega en una situación ligeramente mejor. El equipo de Scott Wiseman lleva tres partidos sin perder, con victorias y empates entre amistosos y encuentros de la Liga de Naciones, y visita Andorra por delante de su anfitrión en la clasificación del grupo.

Los dos equipos ya se enfrentaron en esta edición de la Liga de Naciones y empataron sin goles en Gibraltar en septiembre. Aquel resultado sirvió de poco a ambos, que buscarán un desenlace más decisivo esta vez.

Para Andorra, ganar es casi imprescindible. Con Malta también en el grupo y peleando por el primer puesto, dejarse más puntos podría acabar en la práctica con cualquier aspiración realista de terminar primero.

Gibraltar, en cambio, puede permitirse cierta paciencia. Un punto le mantendría por delante de Andorra, aunque Wiseman buscará algo más tras la confianza que le han dado al equipo los últimos resultados.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver este partido de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA.

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