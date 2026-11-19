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World Cup U17 - Jornada 1 20 nov 2026 - 10:00

Italia Sub-17 vs. Jamaica Sub-17 se transmitirá en directo por RaiPlay. A continuación, los detalles para seguir el partido por streaming.

Italia Sub-17 se enfrenta a Jamaica Sub-17 en el Mundial Sub-17, con la selección italiana ante el reto de confirmar su condición de líder del Grupo E.

Italia Sub-17 llega a este encuentro en un momento de forma extraordinario. Sus cinco victorias consecutivas reflejan la solidez de un equipo capaz de imponerse incluso en los momentos difíciles y cuyo juego ha convencido tanto en ataque como en defensa.

Jamaica Sub-17 es un rival al que no conviene subestimar, aunque los Reggae Boyz ocupan la tercera posición del grupo. El equipo caribeño aporta experiencia internacional y ganas de sorprender en un torneo de esta magnitud.

Para Italia, esta es una oportunidad concreta de afianzar el liderato del grupo y acercarse a la siguiente fase del torneo con plena confianza en sus posibilidades. La selección italiana ha demostrado que sabe gestionar los partidos con madurez táctica.

A continuación, toda la información para seguir el partido por TV y streaming.

Noticias de los equipos

En cuanto a Italia Sub-17, por el momento no hay información oficial sobre lesiones, sanciones o posibles alineaciones. Los detalles se actualizarán en cuanto los comunique el cuerpo técnico antes del pitido inicial.

Tampoco hay noticias confirmadas sobre la plantilla de Jamaica Sub-17 ni sobre posibles bajas. Se ofrecerán más novedades en las horas previas al partido.

Estado de forma

Italia Sub-17 presenta una trayectoria excelente en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias en cinco encuentros. Su resultado más reciente es el triunfo por 1-0 ante Francia Sub-17 en la fase de clasificación para el Europeo Sub-17, el 17 de noviembre de 2026. Antes, la selección italiana había goleado a Armenia Sub-17 por 4-0 y a Luxemburgo Sub-17 por un contundente 6-0. En sus últimos cinco encuentros ha marcado trece goles y solo ha encajado uno, muestra de la fiabilidad de su defensa.

Los resultados de Jamaica Sub-17 en los datos disponibles son mucho más limitados: solo figuran tres partidos, todos correspondientes al Mundial Sub-17 de 2011. Su balance es de una victoria, un empate y una derrota: los Reggae Boyz empataron 1-1 con Francia y perdieron 2-1 ante Argentina. Por el momento no hay datos recientes sobre el estado de forma de Jamaica.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos entre Italia Sub-17 y Jamaica Sub-17 en sus últimos cinco precedentes. La información disponible no permite ofrecer un balance histórico entre ambas selecciones.

Clasificación

Copa del Mundo - Sub-17 - Grupo E Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia U17 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Costa de Marfil U17 CIV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jamaica U17 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistán U17 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0 Clasificación para la próxima etapa Posible clasificación para la próxima etapa

En el Grupo E del Mundial Sub-17, Italia ocupa actualmente la primera posición, mientras que Jamaica es tercera.