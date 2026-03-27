¿Dónde ver hoy a Chivas? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Las Chivas del Guadalajara son uno de los equipos más populares de la Liga MX y considerados como parte de los 'cuatro grandes'. Con 12 títulos del futbol mexicano, están solamente detrás de América en la tabla de los máximos ganadores y torneo a torneo, intentan acercarse a las Águilas en ese rubro.

Gracias a su éxito entre las décadas de los 50's y 60's, del equipo conocido como el 'campeonísimo', el Rebaño Sagrado logró atraer una enorme cantidad de fanáticos que se mantiene creciendo hasta la fecha. En cualquier estado de la República Mexicana que se presentan tienen un gran poder de convocatoria e incluso, en Estados Unidos tienen una importante base de fanáticos.

Por sus filas han desfilado un sin fin de leyendas como Salvador Reyes, el 'Tubo' Gómez, Fernando Quirarte, Ramón Ramírez, Ramón Morales, Adolfo Bautista, Javier 'Chicharito' Hernández, entre michos otros.

Aunque no han sido campeones de liga desde 2017 y no han obtenido un título oficial desde 2018, la afición sigue siendo fiel a las Chivas y semana a semana, está al pendiente de todos sus partidos, sin importar de qué competencia sea.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de las Chivas:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A CHIVAS

En México, los partidos de local de las Chivas en la Liga MX son transmitidos en exclusiva por streaming a través de la plataforma de Prime Video, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, la televisora varia dependiendo del rival del Guadalajara, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se transmite solamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEO TRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING Liga MX (Local) Prime Video Liga MX (Visitante) TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, ESPN y Disney Plus Partidos amistosos Sin televisora fija Concacaf Champions Cup Fox y Caliente TV Leagues Cup Apple TV

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Palmarés de Chivas

Chivas es uno de los máximos ganadores del futbol mexicano con 12 títulos de Liga MX en sus vitrinas. También han conquistado en cuatro ocasiones la Copa MX, en siete el Campeón de Campeones y una oportunidad la Supercopa MX.

En el plano internacional no han sido tan exitosos, pues solamente cuentan con dos Concacaf Champions Cup.

TORNEO TÍTULOS Liga MX 12 - (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017) Copa MX 4 - (1962-63, 1969-70, Apertura 2015 y Clausura 2017) Concacaf Champions Cup 2 - (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15 y 2015-16) Campeón de Campeones 7 - (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70) Supercopa MX 1 - (2017)

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