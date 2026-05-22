Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.
3. Eludir bloqueos geográficos puede violar los Términos de servicio de algunas plataformas.
En Uzbekistán, el partido se verá en Zo’r TV, disponible por TDT, cable y plataformas locales. En Colombia, lo transmiten Caracol Televisióny RCN Televisión, tanto en Caracol TV y Canal RCN como en Caracol Play y Deportes RCN.
¿Cuál es el próximo partido de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El debut de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, contra Colombia, se jugará en el Estadio Azteca. Por su relevancia, se emitirá en abierto y en plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Colombia
Fecha
Miércoles, 17 de junio de 2026
Hora del saque inicial
21:00 (hora local) / 03:00 (BST, 18 de junio)
Estadio
Estadio Azteca (Ciudad de México)
Ciudad
Ciudad de México, México
Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 Chequia
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapín TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Uzbekistán?
Los aficionados pueden ver cada partido de Uzbekistán en directo a través de Zo'r TV.
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Uzbekistán, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida.
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Uzbekistán en directo.
La opción del viajero: streaming con Saily eSIM
Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es especialmente útil para la Copa del Mundo de 2026, ya que te garantiza el ancho de banda de alta velocidad necesario para una retransmisión en directo en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.