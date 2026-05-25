¿Dónde ver hoy a Uruguay en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet

Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.
3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.
En Uruguay se puede ver en directo y gratis por Canal 5 o en streaming por Antel TV. También hay cobertura de pago de todos los partidos en DirecTV Sports (DSports) y su app DGO. En Arabia Saudí, beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos y emitirá el encuentro por beIN SPORTS MAX y su app beIN CONNECT.
¿Cuál es el próximo partido de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El debut de Uruguay en la fase de grupos,ante Arabia Saudí,se jugará en el Miami Stadium y se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Arabia Saudí
Fecha
Lunes, 15 de junio de 2026
Hora del saque inicial
18:00 (hora local) / 23:00 (BST)
Estadio
Estadio Hard Rock
Ciudad
Miami Gardens, Florida, EE. UU.
Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Uruguay?
Los aficionados pueden seguir cada partido de Uruguay en DirecTV Sports.
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Uruguay, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Uruguay en directo.
La opción del viajero: streaming con Saily eSIM
Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del streaming. Abre tu app de streaming y ve el partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.