¿Dónde ver hoy a Turquía en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Turquía, la cadena pública TRT tiene los derechos exclusivos y retransmitirá el partido en directo por TRT 1 o TRT Spor, además de ofrecerlo online en tabii. En Australia se emitirá en directo y gratis por SBS, con opción de ver la señal en televisión por SBS o SBS VICELAND y de acceder a la cobertura completa y las repeticiones por la app y el sitio web deSBS On Demand.

¿Cuál es el próximo partido de Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El partido inaugural de Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Australia, se jugará en el BC Place. Tras 24 años de ausencia, el encuentro se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Australia Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora de inicio 21:00 (hora local) / 05:00 (BST, 14 de junio) Estadio BC Place Ciudad Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Turquía?

Para seguir cada partido de Turquía, los aficionados pueden sintonizar TRT.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Turquía en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Turquía, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratis o en tu idioma.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu portátil, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Turquía en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es especialmente útil para la Copa del Mundo de 2026, ya que te garantiza el ancho de banda de alta velocidad necesario para una transmisión en directo en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del streaming en tu conexión móvil de alta velocidad.



