¿Cuál es el próximo partido de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El próximo partido de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un encuentro del Grupo B contra Bosnia y Herzegovina. Los equipos se enfrentarán durante la segunda semana de la fase de grupos del torneo.

Detalle Información Oponente Bosnia y Herzegovina Fecha 18 de junio de 2026 Hora de inicio (México) 13:00 Estadio Los Angeles Stadium Ciudad Inglewood, California

¿Mirando desde Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos y no te quieres perder ni un solo segundo de la pasión mundialista con la mejor narración en tu idioma, la respuesta es clara: Telemundo. La cadena hispana cuenta con los derechos oficiales de transmisión en español para los 104 partidos del torneo, asegurándote una cobertura completa, análisis apasionados y la calidad que el evento deportivo más grande del planeta merece.

Afortunadamente, disfrutar de esta señal sin lidiar con los costosos contratos del cable tradicional es más fácil y económico que nunca gracias al streaming.

La opción ganadora: Fubo y su plan Latino

Para vivir el Mundial al máximo, la plataforma de streaming por excelencia es Fubo. No solo destaca por su excelente estabilidad de transmisión en directo, sino que actualmente cuenta con una oferta imbatible diseñada especialmente para la comunidad futbolera:

Prueba totalmente gratuita: Si quieres probar el servicio antes de comprometerte, puedes registrarte y comenzar a ver los partidos aprovechando el free trial (prueba gratuita) de Fubo. Es la manera perfecta de sintonizar los encuentros iniciales sin pagar un solo centavo.

El Plan Latino por solo $9.99: Una vez que decidas quedarte, puedes aprovechar una promoción espectacular ideal para la duración del torneo. El Plan Latino de Fubo está disponible por tan solo $9.99 durante el primer mes (ahorrándote $10 sobre su precio regular).

⚽ Todo el Mundial en la palma de tu mano: Por menos de diez dólares, este plan te da acceso instantáneo a más de 60 canales repletos de deportes en español, incluyendo Telemundo y Universo. Además, incluye almacenamiento ilimitado de Cloud DVR para que grabes los partidos que se crucen con tu horario laboral y los disfrutes cuando quieras.

No dejes que te lo cuenten. Activa tu prueba gratuita en Fubo, aprovecha el descuento de lanzamiento del plan Latino y prepárate para gritar cada gol de la Copa del Mundo con la emoción y el idioma que llevas en la sangre.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en vivo en México? Televisión abierta y streaming oficial

Para la afición mexicana, la edición número 23 de la Copa del Mundo presenta un panorama de transmisión compartido, donde la televisión abierta tradicional y las plataformas de streaming se dividen la cobertura de los 104 partidos del torneo. Si quieres seguir cada jugada desde territorio mexicano, así es como está organizada la señal:

El Mundial gratis por Televisión Abierta (32 partidos)

Los canales oficiales: Podrás sintonizar estos encuentros mediante Canal 5 y Las Estrellas (por parte de Televisa) y en Azteca 7 (por parte de TV Azteca).

¿Qué partidos van gratis?: Este paquete sin costo está diseñado para cubrir los eventos de mayor relevancia mediática. Incluye el partido inaugural en el Estadio Azteca, las dos semifinales, la gran final del 19 de julio y, lo más importante, todos los partidos de la Selección Mexicana (El Tri) en la fase de grupos y sus cruces de eliminación directa si logra avanzar.

Señal Online Gratuita: Estos mismos 32 juegos se podrán seguir sin costo en internet mediante la app de TV Azteca Deportes, su sitio web oficial y la versión gratuita de ViX.

Cobertura Total: Los 104 partidos en exclusiva por ViX Premium

Si tu objetivo es no perderte absolutamente ningún detalle del torneo —incluyendo los duelos de potencias internacionales que no se emiten por televisión abierta— la alternativa definitiva en México es el ecosistema digital de TelevisaUnivision.

La casa del Mundial: La plataforma de streaming ViX (a través de su suscripción de pago ViX Premium) cuenta con los derechos de transmisión integrales de la FIFA en México, convirtiéndose en el único medio que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo.

Exclusividad Digital: Esto significa que casi el 70% del torneo (72 partidos de la fase de grupos y rondas eliminatorias) se mantendrá de forma exclusiva para los suscriptores de la plataforma de streaming, requiriendo una cuenta activa para poder sintonizarlos por internet en smart TVs, móviles o tabletas.