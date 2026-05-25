¿Dónde ver hoy a Nueva Zelanda en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país donde se emiten, usa una VPN como ExpressVPN y evita las restricciones geográficas.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Nueva Zelanda, TVNZ tiene los derechos exclusivos. Los aficionados de los All Whites podrán ver el partido en directo y gratis en TVNZ 1, y todo el torneo en streaming con el pase de pago de TVNZ+. En Irán, la cadena estatal IRIB posee los derechos. El partido se emitirá en directo por su canal deportivo principal, IRIB Varzesh, y se podrá ver en streaming local a través de la plataforma Telewebion.

¿Cuál es el próximo partido de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Nueva Zelanda en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteIrán, se disputará en el Estadio de Los Ángeles y se emitirá tanto en canales abiertos como de pago.

Detalles Información Rival Irán Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 16 de junio) Estadio Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) Ciudad Inglewood, California, EE. UU.

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Nueva Zelanda?

Para seguir cada partido de Nueva Zelanda, los aficionados pueden sintonizar TVNZ.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Nueva Zelanda, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Nueva Zelanda en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos móviles directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



