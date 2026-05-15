Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En México, se verá en TV Azteca (Azteca 7) y Televisa (Canal 5 y Las Estrellas), disponibles con antena digital. En Sudáfrica, la SABC lo transmitirá en directo por SABC 1, SABC 3 y SABC Sport.

¿Cuál es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará a México y Sudáfrica, se disputará en el Estadio Azteca. Por ser el encuentro inaugural y enfrentar a dos selecciones de renombre, se transmitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Sudáfrica Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Ciudad Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en México?

Para seguir cada partido de México, los aficionados pueden sintonizar TelevisaUnivision y TV Azteca.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de México, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de México en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del streaming con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.

Disfruta del fútbol mexicano, lleno de pases rápidos y goles. Para llevar tu experiencia más allá, explora plataformas de juego de vanguardia; usa nuestro código promocional verificado de Betfury al registrarte para obtener recompensas exclusivas.