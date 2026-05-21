



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Estados Unidos se verá en Fox Sports(FOX o FS1) y Telemundo (o Universo), disponibles con una antena digital estándar. En Paraguay se emitirá en directo por Trece y GEN TV, canales terrestres abiertos, y también por la señal premium Tigo Sports.

¿Cuál es el próximo partido de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Estados Unidos en la fase de grupos, ante Paraguay, se disputará en el SoFi Stadium. Al ser el primer partido de las Barras y Estrellas y enfrentar a dos selecciones destacadas, se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Paraguay Fecha Viernes, 12 de junio de 2026 Hora de inicio 18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 13 de junio) Estadio SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles) Ciudad Inglewood, California, EE. UU.

Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos?

Para seguir cada momento de la selección estadounidense, sintoniza la cobertura en inglés en Fox Sports o en español en Telemundo.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de EE. UU., debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu PC, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor del país elegido. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de la selección de EE. UU. en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque en la app. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



