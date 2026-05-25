¿Dónde ver hoy a la selección de Países Bajos en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En los Países Bajos, la cadena pública NOS tiene los derechos oficiales y emitirá el partido en abierto por televisión y en línea a través de NOS.nl y la app NPO Start. En Japón lo emitirá el Japan Consortium: NHK (canales terrestres, NHK+ y BS Premium 4K), Nippon TV y Fuji TV. También se ofrecerá en DAZN.

¿Cuál es el próximo partido de la selección de Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Países Bajos en la fase de grupos contra Japón se disputará en el estadio AT&T y se ofrecerá tanto en canales gratuitos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Japón Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 21:00 (BST) Estadio AT&T Stadium (Estadio de Dallas) Ciudad Arlington, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en los Países Bajos?

Los aficionados pueden seguir cada partido de la campaña de Holanda en el Mundial a través de la NOS.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Holanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de los Países Bajos, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de los Países Bajos en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



