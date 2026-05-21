



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Jordania se verá en beIN Sports (beIN SPORTS MAX), disponible en toda la región por satélite premium y en la plataforma beIN CONNECT. En Austria, la cadena pública ORF lo emitirá en directo por ORF 1 y en la plataforma ORF ON.

¿Cuál es el próximo partido de Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Jordania en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteAustria, se disputará en el Levi's Stadium. Al ser la primera participación de los «Chivalrous» y enfrentar a dos selecciones competitivas, el encuentro se ofrecerá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Austria Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora de inicio 18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 17 de junio) Estadio Levi's Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco) Ciudad Santa Clara, California, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Jordania?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Jordania por la gloria en la retransmisión en directo de beIN Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Jordania, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Jordania en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



