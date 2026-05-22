¿Dónde ver hoy a Francia en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Francia se verá en M6y beIN Sports. M6 lo emitirá en abierto por TV y en su plataforma 6play, mientras que beIN Sports lo ofrecerá en directo a sus suscriptores de pago y en la app beIN CONNECT. En Senegal, la pública RTS lo emitirá en abierto por televisión terrestre y satélite.

¿Cuál es el próximo partido de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Francia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Senegal, se jugará en el MetLife Stadium. Al ser el primer partido de Les Bleus y enfrentar a dos potencias del fútbol, se ofrecerá en múltiples canales gratuitos y de pago.

Detalles Información Rival Senegal Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio MetLife (Nueva York-Nueva Jersey) Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Televisión: Copa Mundial de la FIFA 2026, transmisión global.

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Francia?

Para seguir la campaña de Francia, con Kylian Mbappé y Michael Olise, sintoniza beIN Sports y M6.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección francesa, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu portátil, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Francia en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



