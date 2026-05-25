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¡Mira aquí! TV Azteca¡Mira aquí! Peacock (USA)

Traducido por

¿Dónde ver a Ecuador en el Mundial 2026 hoy? Guía de canales de televisión y streaming en vivo

World Cup
Ecuador

GOAL te explica dónde seguir el próximo partido de Ecuador en su campaña por el Mundial 2026: canales de TV, plataformas de streaming por internet y más.

Mira la Copa del Mundo en Peacock en América¡Transmite ahora!

¿Cuál es el próximo partido de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCosta de Marfil, se disputará en el Lincoln Financial Field. Por ser el primer partido de La Tri y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Rival

Costa de Marfil

Fecha

Domingo, 14 de junio de 2026

Hora de inicio

19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio)

Estadio

Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia)

Ciudad

Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Ventajas de elegir Peacock para el Mundial 2026

Transmisión íntegra en español (104 partidos): No te perderás ni un solo segundo. Peacock transmitirá absolutamente todos los partidos del torneo en vivo en español, desde el partido inaugural en el Estadio Azteca hasta la gran final en el MetLife Stadium.

El nuevo World Cup Hub: Inspirado en su aclamada cobertura de los Juegos Olímpicos, la plataforma estrena un centro especializado en español. Desde allí podrás acceder a partidos en vivo, repeticiones completas, calendarios interactivos, estadísticas y noticias personalizadas por selección o grupo.

Tecnología Multiview y Visión de Campo: Durante el cierre de la fase de grupos (cuando los partidos se juegan en simultáneo), podrás usar la función Multiview en tu televisor para ver varias pantallas a la vez. Además, la herramienta interactiva Visión de Campo (Pitchside Live) te permitirá explorar ángulos de cámara exclusivos y móviles optimizados para tu teléfono.

Mira la Copa del Mundo en Peacock en América¡Transmite ahora!

Ponte al día con Catch Up con Key Plays: Si entras tarde a un partido, esta función te mostrará de forma rápida clips con los goles y las jugadas más importantes que te hayas perdido, llevándote después directo a la acción en tiempo real.

Sonido envolvente con Dolby Atmos: Para vivir la pasión del torneo como si estuvieras en la tribuna, Peacock transmitirá los partidos con audio Dolby Atmos en dispositivos compatibles, ofreciendo un sonido de estadio totalmente inmersivo.

Excelente relación calidad-precio: En comparación con los costosos paquetes de televisión por cable o servicios de Live TV, Peacock es una de las alternativas más económicas para seguir el torneo.

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¿Qué canal transmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ecuador?

En Ecuador, el partido se verá en Teleamazonas (abierto) y en DirecTV a través de DSports (pago). Teleamazonas transmite todos los encuentros de la selección, mientras que DirecTV ofrece cobertura completa por sus canales dedicados y la app DGO.

¿Cómo usar una VPN para ver a Ecuador?

Para ver partidos fuera del país de emisión, usa una VPN como ExpressVPN.

Con una VPN puedes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión del partido de la selección gratuita o preferente.

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la emisión y dale a reproducir.

Consejos:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

Canaless de televisión que tranmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región

📺 Canal

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver emisiones en 4K o HD sin retrasos.

  1. Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
  2. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
  3. Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
  4. Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.