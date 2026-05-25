¿Cuál es el próximo partido de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCosta de Marfil, se disputará en el Lincoln Financial Field. Por ser el primer partido de La Tri y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Rival Costa de Marfil Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio) Estadio Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia) Ciudad Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Ventajas de elegir Peacock para el Mundial 2026

Transmisión íntegra en español (104 partidos): No te perderás ni un solo segundo. Peacock transmitirá absolutamente todos los partidos del torneo en vivo en español, desde el partido inaugural en el Estadio Azteca hasta la gran final en el MetLife Stadium.

El nuevo World Cup Hub: Inspirado en su aclamada cobertura de los Juegos Olímpicos, la plataforma estrena un centro especializado en español. Desde allí podrás acceder a partidos en vivo, repeticiones completas, calendarios interactivos, estadísticas y noticias personalizadas por selección o grupo.

Tecnología Multiview y Visión de Campo: Durante el cierre de la fase de grupos (cuando los partidos se juegan en simultáneo), podrás usar la función Multiview en tu televisor para ver varias pantallas a la vez. Además, la herramienta interactiva Visión de Campo (Pitchside Live) te permitirá explorar ángulos de cámara exclusivos y móviles optimizados para tu teléfono.

Ponte al día con Catch Up con Key Plays: Si entras tarde a un partido, esta función te mostrará de forma rápida clips con los goles y las jugadas más importantes que te hayas perdido, llevándote después directo a la acción en tiempo real.

Sonido envolvente con Dolby Atmos: Para vivir la pasión del torneo como si estuvieras en la tribuna, Peacock transmitirá los partidos con audio Dolby Atmos en dispositivos compatibles, ofreciendo un sonido de estadio totalmente inmersivo.

Excelente relación calidad-precio: En comparación con los costosos paquetes de televisión por cable o servicios de Live TV, Peacock es una de las alternativas más económicas para seguir el torneo.

¿Qué canal transmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ecuador?

En Ecuador, el partido se verá en Teleamazonas (abierto) y en DirecTV a través de DSports (pago). Teleamazonas transmite todos los encuentros de la selección, mientras que DirecTV ofrece cobertura completa por sus canales dedicados y la app DGO.

¿Cómo usar una VPN para ver a Ecuador?

Para ver partidos fuera del país de emisión, usa una VPN como ExpressVPN.

Con una VPN puedes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión del partido de la selección gratuita o preferente.

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la emisión y dale a reproducir.

Consejos:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

Canaless de televisión que tranmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver emisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



