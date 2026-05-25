¿Dónde ver hoy a Catar en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor del país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Catar se verá en beIN SPORTS, que tiene los derechos para Oriente Medio y Norte de África (MENA) y emitirá en directo por beIN SPORTS MAX y en la app beIN CONNECT. En Suiza, la cadena pública SRG SSR tiene los derechos. Para atender a la población multilingüe, el encuentro se emitirá en directo y en abierto por SRF (alemán), RTS (francés) y RSI (italiano), además de estar disponible en streaming a través de SRF Play, RTS Play y RSI Play.

¿Cuál es el próximo partido de Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El partido inaugural de Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Suiza, se jugará en el estadio de la Bahía de San Francisco. Dado que es el esperado debut de los Maroons frente a un rival europeo, se retransmitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Suiza Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora de inicio 12:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium) Ciudad Santa Clara, California, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Catar?

Para seguir cada partido de Catar, los aficionados pueden sintonizar beIN Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Catar, basta con “trasladarse virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratis o en tu canal preferido.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Catar en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin cortes.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



