¿Dónde ver hoy a Canadá en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país donde se emiten, usa una VPN como ExpressVPN y evita las restricciones geográficas.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Canadá, el partido se verá en Bell Media: en inglés por TSN yCTV, y en francés por RDS, con transmisión simultánea en TSN Direct y RDS Direct. En Bosnia y Herzegovina, los derechos son de Arena Sport, que lo emitirá en sus canales premium y plataformas digitales. El partido se verá en sus canales premium y en sus plataformas de streaming regional.

¿Cuál es el próximo partido de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Canadá en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Bosnia y Herzegovina, se jugará en el Estadio de Toronto y se emitirá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Bosnia y Herzegovina Fecha Viernes, 12 de junio de 2026 Hora del saque inicial 15:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio de Toronto (Exhibition Place) Ciudad Toronto, Ontario, Canadá

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Canadá?

Para seguir la campaña de Canadá, con Alphonso Davies y Jonathan David, sintoniza Bell Media y TSN.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Canadá, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferencial. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Canadá en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



