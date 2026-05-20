



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Brasil se verá en Globo, SBT y N Sports, tanto por TV digital como por streaming en CazéTV. En Marruecos, beIN Sports tiene los derechos premium y la pública SNRT lo ofrecerá en abierto. El encuentro se emitirá en directo por los canales beIN Sports MAX, Arryadia y Al Aoula de la SNRT.

¿Cuál es el próximo partido de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Brasil en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Marruecos, se disputará en el MetLife Stadium. Al ser el primer partido de la Seleção y enfrentar a dos selecciones de renombre, se ofrecerá tanto en señales abiertas como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Marruecos Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora de inicio 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio MetLife (Estadio de Nueva York-Nueva Jersey) Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Brasil?

Los aficionados pueden seguir la retransmisión en directo de la Seleção en TV Globo, la principal cadena en abierto del país.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Brasil, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Brasil en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue el sencillo tutorial de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



