¿Dónde ver hoy a Bélgica en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo

Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.
¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.
Consideraciones:
1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.
2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.
3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.
En Bélgica, los derechos se reparten entre las cadenas públicas VRT (neerlandés) y RTBF (francés), que emiten en abierto. En Egipto, la señal la tiene beIN SPORTS, que ofrece el partido en sus canales MAX y en las plataformas beIN CONNECT y TOD. En Egipto, la señal la tiene en exclusiva beIN SPORTS, que emitirá en directo a través de beIN SPORTS MAX, beIN CONNECT y TOD.
¿Cuál es el próximo partido de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El debut de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Egipto, será en el icónico Seattle Stadium. El partido se verá en canales abiertos y plataformas de pago.
Detalles
Información
Rival
Egipto
Fecha
Lunes, 15 de junio de 2026
Hora del saque inicial
12:00 (hora local) / 20:00 (BST)
Estadio
Estadio de Seattle (Lumen Field)
Ciudad
Seattle, Washington, EE. UU.
Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Bélgica?
Para seguir cada partido de Bélgica, los aficionados pueden sintonizar VRT y RTBF.
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Bélgica, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Bélgica en directo.
Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.
Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.