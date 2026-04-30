¿Dónde ver hoy a Australia en el Mundial de la FIFA 2026? Guía de TV, retransmisiones gratuitas, VPN y eSIM









Las mejores VPN para ver a Australia en el Mundial de la FIFA 2026





Para ver a la selección de Australia, debes conectarte a un servidor en un país que ofrezca la transmisión gratis o en mejores condiciones.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor estratégico Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Australia en directo.





La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Activa el plan al llegar y disfruta del streaming . Abre tu app de streaming y ve el partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.









Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.