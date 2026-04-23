Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
team-logoArgentina
GEHA Field at Arrowhead Stadium
team-logoAlgeria
Neil Bennett

Traducido por

¿Dónde ver hoy a Argelia en el Mundial de la FIFA 2026? Transmisión en vivo y canal de TV para los próximos partidos

La expectación crece mientras Les Fennecs se preparan para un exigente Grupo J con Argentina, Jordania y Austria.

País / Región

Cadena

Afganistán

ATN

Albania

TV Klan

Argelia

ENTV

Andorra

RTVE | M6 | DAZN

Argentina

Telefe | TV Pública

Australia

SBS

Austria

ORF | ServusTV

Azerbaiyán

ITV

Bélgica

VRT | RTBF

Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

Bulgaria

BNT

Camboya

Hang Meas

Canadá

Bell Media

Chile

Chilevisión

China

CMG

Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

Croacia

HRT

Chipre

Sigma TV

República Checa

ČT | TV Nova

Dinamarca

DR | TV2

Ecuador

Teleamazonas

El Salvador

TCS | Tigo Sports

Estonia

TV3

Fiyi

FBC

Finlandia

Yle | MTV3

Francia

M6 | beIN Sports

Alemania

ARD | ZDF | Magenta Sport

Grecia

ERT

Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

Honduras

Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong

PCCW

Hungría

MTVA

Islandia

RÚV

Indonesia

TVRI | RRI

Irán

IRIB TV3

Irlanda

RTÉ

Israel

KAN | Charlton

Italia

RAI | DAZN

Japón

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Kazajistán

QAZTRK

Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

Kirguistán

KTRK

Letonia

TV3 Letonia

Liechtenstein

SRG SSR

Lituania

TV3 Lituania

Luxemburgo

VRT | RTBF

Macau

TDM

Maldivas

Medianet

Malta

PBS

Mauricio

MBC

México

TelevisaUnivision | TV Azteca

Oriente Medio y Norte de África

beIN Sports

Mongolia

EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Montenegro

Arena Sport | RTCG

Nepal

Acepro Media | Prime TV

Países Bajos

NOS

Nueva Zelanda

TVNZ

Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

Macedonia del Norte

Arena Sport

Noruega

NRK | TV2

Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

Perú

América Televisión

Filipinas

Grupo Aleph

Polonia

TVP

Portugal

Sport TV | LiveModeTV

Rumanía

Antena

Rusia

Match TV

San Marino

RAI | DAZN

Serbia

RTS | Arena Sport

Singapur

Mediacorp

Eslovaquia

STVR | TV JOJ

Eslovenia

Arena Sport

Sudáfrica

SABC | SportyTV

Sudamérica

DSports | Disney+

Corea del Sur

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

España

RTVE | Mediapro | DAZN

África subsahariana

New World TV | SuperSport

Suecia

SVT | TV4

Suiza

SRG SSR

Taiwán

ELTA | EBC | TTV

Tayikistán

Varzish TV | TV Football

Timor Oriental

ETO

Turquía

TRT

Turkmenistán

Deporte de Turkmenistán

Ucrania

MEGOGO

Reino Unido

BBC | ITV

Estados Unidos

Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)

Uruguay

Canal 5 | Antel TV

Uzbekistán

Zo'r TV

Venezuela

Televen

Vietnam

VTV

Para seguir cada momento de la lucha por la gloria de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, los aficionados pueden sintonizar ENTV y beIN Sports en Argelia.

¿Cuándo es el próximo partido de Argelia?

crest
World Cup - Copa del Mundo - Grupo J
GEHA Field at Arrowhead Stadium

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Argelia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

  • Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026.
  • Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
  • Conéctate a un servidor en ese país.
  • Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
  • Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Argelia en directo.
