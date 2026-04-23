Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Argelia
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaiyán
Azerbaiyán: ITV
🇧🇪 Bélgica
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Camboya
Hang Meas
🇨🇦 Canadá
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croacia
HRT
🇨🇾 Chipre
Sigma TV
🇨🇿 República Checa
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dinamarca
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Fiyi
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Alemania
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grecia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hungría
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Irán
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Japón
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazajistán
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirguistán
KTRK
🇱🇻 Letonia
TV3 Letonia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Luxemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
🇲🇻 Maldivas
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauricio
MBC
🇲🇽 México
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Oriente Medio y Norte de África
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Países Bajos
NOS
🇳🇿 Nueva Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedonia del Norte
Arena Sport
🇳🇴 Noruega
NRK | TV2
🇵🇦 Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Perú
América Televisión
🇵🇭 Filipinas
Aleph Group
🇵🇱 Polonia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumanía
Antena
🇷🇺 Rusia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Eslovaquia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Eslovenia
Arena Sport
🇿🇦 Sudáfrica
SABC | SportyTV
🌏 Sudamérica
DSports | Disney+
🇰🇷 Corea del Sur
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 España
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 África subsahariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suecia
SVT | TV4
🇨🇭 Suiza
SRG SSR
🇹🇼 Taiwán
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tayikistán
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor Oriental
ETO
🇹🇷 Turquía
TRT
🇹🇲 Turkmenistán
Turkmenistán Sport
🇺🇦 Ucrania
MEGOGO
🇬🇧 Reino Unido
BBC | ITV
🇺🇸 Estados Unidos
Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistán
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
MÁS INFORMACIÓN: Equipaciones de Argelia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios
¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Argelia?
Los aficionados que quieran seguir cada momento de la búsqueda de la gloria de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura pueden sintonizar ENTV y beIN Sports en Argelia.
Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Argelia, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratis. Sigue estos pasos:
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- Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
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- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Argelia en directo.
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- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.