



Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región 📺 Emisora 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Checa ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiyi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungría MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Irán IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazajistán QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirguistán KTRK 🇱🇻 Letonia TV3 Letonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauricio MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Medio y Norte de África beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Bajos NOS 🇳🇿 Nueva Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perú América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumanía Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Eslovaquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudáfrica SABC | SportyTV 🌏 Sudamérica DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 España RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suecia SVT | TV4 🇨🇭 Suiza SRG SSR 🇹🇼 Taiwán ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tayikistán Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Oriental ETO 🇹🇷 Turquía TRT 🇹🇲 Turkmenistán Turkmenistán Sport 🇺🇦 Ucrania MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistán Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





Más información: equipaciones de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (local, visitante, fechas de lanzamiento y precios).

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Alemania?

Los aficionados pueden seguir cada partido de Die Mannschaft en directo a través de MagentaTV, ARD y ZDF.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026





Para ver a la selección alemana, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferida.

Elige una VPN rápida (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark). Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Alemania en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.







